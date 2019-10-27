İşte Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Eryaman Stadyumu
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Floyd Ama Nıno Ayıte, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oscar Eduardo Estupınan Vallesılla, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALİ SAYGIN ÖGEL, BİLAL GÖLEN, ERDEM TEMEL
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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