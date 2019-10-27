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İşte Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Gençlerbirliği ile Yukatel Denizlispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak Gençlerbirliği - Yukatel Denizlispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Eryaman Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı HALİS ÖZKAHYA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Eryaman Stadyumu

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Zargo Toure, Flavıo Da Sılva Ramos, Nıcolas Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Danıel Candeıas, Stephane Sessegnon, Floyd Ama Nıno Ayıte, Sorin Bogdan Stancu, Gıovannı-guy Yann Sıo

Teknik Direktör:

Yukatel Denizlispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Mustafa Yumlu, Radoslaw Pawel Murawskı, Ismail Aissati, Oscar Eduardo Estupınan Vallesılla, Zakarya Bergdıch, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Modou Barrow

Teknik Direktör:

Hakem: HALİS ÖZKAHYA, ALİ SAYGIN ÖGEL, BİLAL GÖLEN, ERDEM TEMEL

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