Göztepe - Kasımpaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 16:30'da başlayacak Göztepe - Kasımpaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÜMİT ÖZTÜRK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu
Göztepe: Chrıstıan Chagas Tarouco, Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Jose Marcıo Da Costa, Serdar Gürler, Antonıo Alberto Bastos Pımparel, Andre Bıyogo Poko, Lamine Gassama, Cameron Zıshan Rana Jerome, Berkan Emir, Soner Aydoğdu
Teknik Direktör:
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Kasımpaşa: Syam Youssef, Loret Sadıku, Bangaly Fode Koıta, Harıs Hajradınovıc, Rıcardo Quaresma, Mustafa Pektemek, Karım Seıfeldın, Aytaç Kara, Veysel Sarı, Strahıl Venkov Popov, Fatih Öztürk
Teknik Direktör:
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Hakem: ÜMİT ÖZTÜRK, SAMET ÇİÇEK, OSMAN GÖKHAN BİLİR, SİNAN DERECİ
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