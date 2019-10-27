﻿
Giresunspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...
﻿
Site İçi Arama
﻿

GİRESUNSPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Giresunspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 9. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

158 Okunma

Giresunspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 9. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Giresun Atatürk

Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Cemali Sertel

Teknik Direktör:

Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, MEHMET ALİ AKKOR, KEMAL ELMAS, GÜRCAN HASOVA

﻿

Boluspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Eskişehirspor - Fatih Karagümrük sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Giresunspor - Akhisarspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Giresunspor - Akhisarspor
Eskişehirspor - Fatih Karagümrük
Balıkesirspor - Giresunspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿