Giresunspor - Eskişehirspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 9. haftasında Giresunspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:30'da Giresun Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ERKAN ÖZDAMAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Giresun Atatürk
Giresunspor: Adrıano Fachını, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Taş, Guy Lucıen Mıchel Landel, Raul Andreı Rusescu, Özgür Can Özcan, Murat Akça, Yonathan Alexander Del Valle Rodrıguez, Muhammed Himmet Ertürk, Bekir Yılmaz
Teknik Direktör:
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Eskişehirspor: İbrahim Sıssoko, Mevlüt Çelik, Berkay Tolga Dabanlı, Jesse Tamunobaraboye Sekıdıka, Marko Mılınkovıc, Kamal Issah, Erdal Akdarı, Furkan Balaban, Ebrar Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Cemali Sertel
Teknik Direktör:
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Hakem: ERKAN ÖZDAMAR, MEHMET ALİ AKKOR, KEMAL ELMAS, GÜRCAN HASOVA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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