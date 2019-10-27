Ankara takımları bu hafta ne yaptı?

2. ve 3. lig'de Ankara takımlarının aldığı toplu sonuçlar şu şekilde;
2.Lig beyaz grup
Şanlıurfaspor 1-3 Hacettepe ( Sercan Kaya / Yağız Suat Bolat (2), Serdarcan Eralp ) Şanlıurfaspor ligde ilk golünü kaydederken, Hacettepespor ilk deplasman galibiyetini elde etti ve üst üste 2 maç kazanmış oldu. Hacettepespor 11 puana yükseldi.
Bakspor 0-1 Manisa FK (Sinan Kurumuş ) Bakspor 8 puanda kaldı.
2.Lig kırmızı grup
Etimesgut Bld. 1-1 Van BB ( Hüseyin Öztürk / Hüseyin Öztürk Kendi Kalesine ) Etimesgut Bld. 11 puana yükseldi ve galibiyet hasretini dindiremedi.
Ankara Demirspor 3-1 Kastamonuspor (Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu / İlyas Çakmak ) Ankara Demirspor 22 puana yükseldi ve üst üste 4 galibiyet elde etti.
3.Lig 1. grup
Kızılcabölükspor 1-1 Çankaya FK ( Melih Vardar / Cemre Atmaca ) Çankaya FK, 13 puana yükseldi ve son 3 maçını beraberlikle tamamladı.
3.Lig 3. grup
Diyarbekirspor 1-1 Altındağ Bld. ( Mehmet Fuat Gölbaşı / Uğur Uğur ) Altındağ Bld., 12 puana yükseldi ve 3 maçlık mağlubiyet serisini noktaladı.
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