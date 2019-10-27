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Gençlerbirliği moral peşinde
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GENÇLERBİRLİĞİ MORAL PEŞİNDE

Gençlerbirliği moral peşinde

Gençlerbirliği, 16:30'da Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor'u ağırlayacak.

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Geçen hafta Antalyaspor'u gole boğan ve maçı 6-0 kazanan Gençlerbirliği, Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkaran Denizlispor önünde galibiyet arayacak. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Geçen hafta Gençlerbirliği, Antalyaspor deplasmanında aldığı 3 puanla ilk galibiyetini elde etmişti.  Bu müsabakada alınan sonucun moraliyle Denizlispor karşısına çıkacak kırmızı siyahlılarda, sakatlığı bulunan Fabricio Baiano forma giyemeyecek, Zargo'nun durumu ise şüpheli. 
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