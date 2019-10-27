BTC Turk Y.Malatyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 14:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Yeni Malatya Stadyumu
BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç
Teknik Direktör:
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Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Karahan Yasir Subaşı, Ben Rıenstra, Bernard Mensah, Şamil Çinaz
Teknik Direktör:
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Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, EKREM KAN, DENİZ CANER ÖZARAL, YAKUP ÖZHAN
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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