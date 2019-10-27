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BTC Turk Y.Malatyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...
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BTC TURK Y.MALATYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

BTC Turk Y.Malatyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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BTC Turk Y.Malatyaspor - Kayserispor maç kadroları belli oldu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında BTC Turk Y.Malatyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 14:00'da Yeni Malatya Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ZORBAY KÜÇÜK yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Yeni Malatya Stadyumu

BTC Turk Y.Malatyaspor: Robın Yalçın, Mustafa Akbaş, Lınganı Hadebe, Adıs Jahovıc, Afrıyıe Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, Issam Chebake, Fabien Ceddy Farnolle, Costa Marques, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör:

Kayserispor: Sılvıu Lung, Umut Bulut, Jean Poulaın, Bilal Başacıkoğlu, Hasan Hüseyin Acar, Pedro Henrique, Mıguel Lopes, Karahan Yasir Subaşı, Ben Rıenstra, Bernard Mensah, Şamil Çinaz

Teknik Direktör:

Hakem: ZORBAY KÜÇÜK, EKREM KAN, DENİZ CANER ÖZARAL, YAKUP ÖZHAN

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