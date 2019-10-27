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İşte BB Erzurumspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE BB ERZURUMSPOR - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte BB Erzurumspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 9. haftasında BB Erzurumspor ile Hatayspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte BB Erzurumspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mıckael Franck Pote, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç

Teknik Direktör:

Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ

Teknik Direktör:

Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, ORKUN AKTAŞ, MEHMET YILDIRIM, SERDAR AKKOÇOĞLU

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