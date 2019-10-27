İşte BB Erzurumspor - Hatayspor maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak BB Erzurumspor - Hatayspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 9. Haftasında Erzurum Kazım Karabekir Stadyumunda oynanacak müsabakayı TUGAY KAAN NUMANOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
BB Erzurumspor: Aykut Demir, Gabrıel Obertan, Hasan Hatipoğlu, Mıckael Franck Pote, Hasan Ayaroğlu, İbrahim Sehıc, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mucahit Albayrak, Jasmın Scuk, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Idır Qualı, Sadi Karaduman, Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: TUGAY KAAN NUMANOĞLU, ORKUN AKTAŞ, MEHMET YILDIRIM, SERDAR AKKOÇOĞLU
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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