Ankara Demirspor maç sonu röportajları

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ANKARA DEMİRSPOR MAÇ SONU RÖPORTAJLARI

Klasspor Tv, Ankara Demirspor’un Kastamonuspor önünde aldığı 3-1’lik galibiyeti takip etti.

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Maç sonu Klasspor Tv'ye konuşan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, “Klasspor’a teşekkür ederim. 6’da 6 ile gelen bir rakibimiz vardı ve ligin en çok gol atan takımıyla oynadık. Süleyman ve Serdar ile ataklarını bitirdik, hızlı akınlarla da kazandık. Hakem bugüne yine etki etti, 5 sarı kart gördük bugün. Ahmet Yıldırım takım arkadaşım oyundan atıldı bugün. Mağlup olan da galip gelen de itiraz ediyorsa hakem kötü maç yönetiyordur. Gösterilmeyen kartlar vardı. Camiayı, taraftarları kutluyorum. Her hafta çok fazla sarı kart gösteriliyor bize. Oynamaya çalışıyoruz biz. Hak ederek kazanıyoruz her hafta. Tek tek maçlara bakıyoruz ve 22 puana ulaştık. Bayburt maçına odaklandık şimdiden.” değerlendirmesinde bulundu.

Maçta son golü kaydeden Tahir Babaoğlu ise, “Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum. Hafta içi iyi hazırlandık ve bu galibiyet ligde ki konumumuz adına çok önemliydi” açıklamasında bulundu.  

 
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