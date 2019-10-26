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İşte Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE FENERBAHÇE - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALİ ŞANSALAN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ülker Stadyumu Fb Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

Fenerbahçe: Hasan Ali Kaldırım, Maurıcıo Anıbal Isla, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Vıctor Moses, Serdar Aziz, Luız Gustavo Dıas, Garry Mendes Rodrıgues, Mathıas Jattah Njıe Jorgensen, Vedat Murıç, Altay Bayındır

Teknik Direktör:

İttifak Holding Konyaspor: Ali Turan, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovıc, Mücahit Can Akçay, Denı Mılosevıc, Marın Anıcıc, Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Faruku Mıya, Alper Uludağ, Nejc Skubıc

Teknik Direktör:

Hakem: ALİ ŞANSALAN, KEMAL YILMAZ, İSMAİL ŞENCAN, ALPER ÇETİN

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