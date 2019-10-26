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Son dakika haberleri Maça Çeyrek Kala'daydı
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SON DAKİKA HABERLERİ MAÇA ÇEYREK KALA'DAYDI

Liglerde mücadele eden tüm Ankara takımlarının maçlarından son dakika haberleri Maça Çeyrek Kala'dan nakledildi.

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 Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin'in hazırlayıp sunduğu ve Ankara takımlarının oynayacakları maçların konuşulduğu Maça Çeyrek Kala'nın son bölümünde maçlardan son dakika gelişmeleri de Klasspor TV izleyicilerine aktarıldı.

 Programa Keçiörengücü'nün deplasmanda oynadığı Boluspor maçıyla ilgili yapılan tahminlerle başlandı. Scout Gökalp Metin, Keçörengücü karşısında Boluspor için Osman Özköylü'nün etkisine değindi. Programda Keçiörengücü'nün Bolu'dan 3-1 skorla dönerek yaşadığı mağlubiyet Klasspor TV izleyicilerine aktarıldı.

 Program süresince devam eden Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçından Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Rize'den Maça Çeyrek Kala'ya canlı telefon bağlantısıyla bağlanarak gelişmeleri aktardı. Kadro dizilişiyle ilgili bilgi veren Atlas, kadronun dizilişinin doğru bir hamle olduğunu söyledi. Tüm gelişmeler program boyunca Atlas'ın Rize'den bağlantısıyla Ankaralı futbolseverlere aktarıldı. 

 Gençlerbirliği hakkında da konuşulan programda Antalya'da plaka yapıp dönen takımın Denizlispor maçında nasıl bir yol izleyeceği konuşuldu. Metin, Gençlerbirliği'nin önünün açık olduğunu söyledi. 
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