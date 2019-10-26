SAL'da Yurtkur ve DSİ kazandı

Klasspor Tv, Süper Amatör Ligi maçlarını 19 Mayıs Dış sahalarda takip etti. DSİ, Yenimahalle Bld.'yi 1-0 mağlup ederken, Yurtkur ise Kavaklıdere'yi 2-0 ile geçti ve ligde 5'te 5 yaptı. Maç sonu çok özel açıklamalar haberimizde...

Yurtkur'da galibiyeti getiren golü kaydeden Erhan Baydar, "Maç odaklı baktık sezon başı. Şansta yanımızdaydı. 5 maçta 5 galibiyet aldık. Herkesi kutluyorum" derken, Yurtkur Teknik Direktörü Hayrettin Kara, "İnşallah bu şekilde devam ederiz. Hazırlık maçı da yapmıştık Kavaklıdere ile ve zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde Gölbaşı maçı var ve onu da kazanmak istiyoruz. Klasspor Tv'ye bize verdikleri değerden ötürü teşekkür ediyoruz. 2 sakatımız ve 1 kırmızı kart cezalımız var haftaya" açıklamalarını yaptı.

DSİ spor Teknik Direktörü Halis Coşkun ise galibiyetten sonra, "Yönetim kurulumuzun bize verdiği bir hedef vardı. Biz de yakışan şekilde hazırlanıyoruz. Genç oyuncularla tecrübeli oyuncuları harmanladık. Bugün de güzel bir galibiyet aldık. DSİ olarak mütevazi kadromuzla bu işi sonuna kadar götürmeye çalışacağız. DSİ'nin BAL'a yükselme hedefi ve potansiyeli var. Biz en iyi şekilde DSİ kültürünü yansıtmaya devam edeceğiz." derken, DSİ futbolcularından Gökay Öztürk, "5 gole ulaştım. Rakibi de tebrik ediyoruz. Her gün daha çok çalışıyoruz. Biz böyle gittiğimiz müddetçe hedefimiz şampiyonluk." açıklaması yaptı. DSİ spor kaptanı Halis Yapıcı ise, "Amatörün sesi olduğunuz için teşekkürler. İlk yarı özellikle çok pozisyon yakaladık. Rakibimiz büyük takım ve üstümüze geldiler. İnşallah hakettiğimiz BAL'a yükseliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç Altındağ spor kulübünden genç futbolcu Metehan Yücel ise, "Futbol stresi atmak için en iyi yol. Hedefimiz ülkemize hizmette bulunmak. Pes etmemek lazım. Bazen okulla beraber idare etmek zor oluyor ama futbolun mutluluğu bu yorgunluğu örtüyor. Mücadele çok önemli ve azmetmemiz lazım" dedi.