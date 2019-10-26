Altay - Menemenspor maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 9. haftasında Altay ile Menemenspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Menemen İlçe Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem MERT GÜZENGE yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Menemen İlçe Stadı
Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Emre Koyuncu, İbrahim Öztürk, Abdülkerim Bardakcı, Erhan Kartal, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör:
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Menemenspor: Gentıan Selmanı, Jasmın Trtovac, Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün, Alberk Koç, Mehmet Boztepe, Murat Erdemir, Ali Keten, Tayfun Aydoğan, Ercan Coşkun
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: MERT GÜZENGE, KEMAL MAVİ, HASAN HÜSEYİN TETİK, CAN CENGİZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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