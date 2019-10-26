Diyarbekirspor - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Diyarbekirspor ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 19:00'da Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Diyarbakır Stadyumu
Diyarbekirspor: Reşo Akın, Faruk Yaldıran, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör:
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Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Fatih Karslı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, BUĞUR HAN GÜLER, CİHAD BUYURGAN, RAMAZAN DOĞANAY
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