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Diyarbekirspor - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...
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DİYARBEKİRSPOR - ALTINDAĞ BELEDİYESPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Diyarbekirspor - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Diyarbekirspor ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Diyarbekirspor - Altındağ Belediyespor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 3. Grup 10. haftasında Diyarbekirspor ile Altındağ Belediyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 19:00'da Diyarbakır Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAŞİT YORGANCILAR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Diyarbakır Stadyumu

Diyarbekirspor: Reşo Akın, Faruk Yaldıran, Uğur Ayhan, Vedat Budak, Emrah Kiraz, Şevket Güngör, Ahmet Üçgün, Emre Kara, Güney Tutcuoğlu, Ali Han Tunçer, Mehmet Fuat Gölbaşı

Teknik Direktör:

Altındağ Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış, Hüseyin İriç, Muzaffer Doğan, Uğur Uğur, Barış Bozdilki, A.Buğrahan Tuncay, Emre Toptan, Yalçın Eycan Kaya, Hasan Akdemir, Emrah Çalışlar, Fatih Karslı

Teknik Direktör:

Hakem: RAŞİT YORGANCILAR, BUĞUR HAN GÜLER, CİHAD BUYURGAN, RAMAZAN DOĞANAY

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