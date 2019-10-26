K.Maraşspor - Tuzlaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak K.Maraşspor - Tuzlaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. Haftasında 12 Şubat Stadyumunda oynanacak müsabakayı BİLAL KÖSEOĞLU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 12 Şubat
K.Maraşspor: Özkan Karabulut, Nuri Melih Mursal, Burak Can Kunt, İsmail Hacıhafızoğlu, Haluk Türkeri, Fatih Kamacı, Fatih Çiplak, Gökhan Çırak, Yusuf Emre Kasal, Rıdvan Türker, Abdullah Topkara
Teknik Direktör:
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Tuzlaspor: Bayram Olgun, Türker Toptaş, Yasin Yener, Bülent Uzun, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Göksu Türkdoğan, Erdinç Pekgöz, Umut Sönmez, Kemal Tokak, Murat Türkkan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BİLAL KÖSEOĞLU, SEDAT YAVANOĞLU, HASAN ERDOĞAN, SİNAN ÖZCAN
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