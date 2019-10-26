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İşte Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler
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İŞTE SAMSUNSPOR - SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Samsunspor ile Sancaktepe Futbol Kulübü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Samsunspor - Sancaktepe Futbol Kulübü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak müsabakayı MUSTAFA İLKER COŞKUN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Guıdo Koçer, Oğuz Gürbulak, Atabey Çiçek, Samed Hakan Kılıç, Ramazan Çevik, Gökhan Alsan, Samet Asatekin, Erkam Reşmen

Teknik Direktör:

Sancaktepe Futbol Kulübü: Mehmet Abdullah Çoban, Davıd Deniz Kılınç, Melık Derın, Alaattin Hamza Ok, Halil İbrahim Tuna, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Recep Burak Yılmaz, Ogün Bayrak, Emre Satılmış, Erhan Şentürk, Selim Kayacı

Teknik Direktör:

Hakem: MUSTAFA İLKER COŞKUN, ALİ ETLİKCİ, SUHA ADIYAMAN, AHMET ECEVİT

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