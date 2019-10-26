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Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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TARSUS İDMAN YURDU - AFJET AFYONSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Tarsus İdman Yurdu ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÇAĞDAŞ ALTAY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Tarsus İlçe

Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Ferhat Duman, Samet Eker, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Alperen Pak, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen, Sefa Durmuş, Onur Şirin

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç

Teknik Direktör:

Hakem: ÇAĞDAŞ ALTAY, BARKIN GÜDÜ, FERDİ KARADORUK, GÖKHAN ALKAYALAR

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