Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu - Afjet Afyonspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Tarsus İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÇAĞDAŞ ALTAY yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Tarsus İlçe
Tarsus İdman Yurdu: Mehmet Cansın Çiçek, Ferhat Duman, Samet Eker, Yılmaz Can Taşkıran, Erkam Develi, Alperen Pak, Mehmet Kaan Türkmen, İbrahim Hırçın, Barış Türkmen, Sefa Durmuş, Onur Şirin
Teknik Direktör:
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Afjet Afyonspor : Doğan Ateş, Onur Ramazan Toprak, İlker Avşar, Mehmet Tosun, Mehmet Doğan, Fatih Selimhan Solmaz, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Kılıç, Bayram Çetin, İsmet Benli, Aykut Uluç
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ÇAĞDAŞ ALTAY, BARKIN GÜDÜ, FERDİ KARADORUK, GÖKHAN ALKAYALAR
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