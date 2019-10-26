﻿
Fethiyespor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

FETHİYESPOR - OFSPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Fethiyespor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 10. haftasında Fethiyespor ile Ofspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

91 Okunma

Fethiyespor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 10. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DENİZ KÜKREK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Fethiye İlçe

Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Erdi Bakırcı, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, Metin Sevinç, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Fatih Üge

Teknik Direktör:

Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Bülent Kalecikli, Oktay Bala, Eren Görür, Mustafa Dündar, Philipp Alexander Angeler, İsmail Türkaslan, Arif Birşen

Teknik Direktör:

Hakem: DENİZ KÜKREK, ÖMER YÜZER, FERHAT ÇALAR, ERHAN KAYA

﻿

İşte Belediye Derince Spor - Fethiyespor maçında ilk 11'ler
Ofspor - Payasspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
ELAZIĞ BELEDİYE SPOR FK - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kocaelispor - Ofspor maç kadroları belli oldu...
Kocaelispor - Ofspor
Kocaelispor - Ofspor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿