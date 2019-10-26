Fethiyespor - Ofspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Fethiyespor - Ofspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. Haftasında Fethiye İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı DENİZ KÜKREK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Fethiye İlçe
Fethiyespor: Hüseyin Rüzgar, Erdi Bakırcı, Halil İbrahim Cenik, Turgay An, Metin Sevinç, İbrahim Ethem Sevinç, Mert Özmen, Serkan Demirol, Cemal Şener, Mert Caymaz, Fatih Üge
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Ofspor: Buğrahan Karslı, Ziya Şakar, Çağatay Enes Karaca, Talha Aydemir, Bülent Kalecikli, Oktay Bala, Eren Görür, Mustafa Dündar, Philipp Alexander Angeler, İsmail Türkaslan, Arif Birşen
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: DENİZ KÜKREK, ÖMER YÜZER, FERHAT ÇALAR, ERHAN KAYA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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