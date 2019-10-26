Kocaelispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 10. Haftasında Kocaeli Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYKUT SERGİN yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kocaeli Stadı
Kocaelispor: Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Yakup Alkan, Talha Mayhoş, Semih Karadeniz, Burak Süleyman, Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir, Ercüment Kafkasyalı
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Erbaaspor: Murat Torun, İsmail Bulut, Mehmet Tatlı, Ömer Kanberoğlu, Ali Akburç, Yağız Rüştü Aktaş, Taylan Arman, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Serkan Doğan, Oğuzhan Yıldırım
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: AYKUT SERGİN, SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU, VEDAT DEMİR, BARIŞ ESA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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