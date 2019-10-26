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Kocaelispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KOCAELİSPOR - ERBAASPOR SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kocaelispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 10. haftasında Kocaelispor ile Erbaaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kocaelispor - Erbaaspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 19:00'da başlayacak Kocaelispor - Erbaaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 10. Haftasında Kocaeli Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı AYKUT SERGİN yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kocaeli Stadı

Kocaelispor: Erdinç Karakaş, Kemal Can Aydemir, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Yakup Alkan, Talha Mayhoş, Semih Karadeniz, Burak Süleyman, Taha Batuhan Yayıkcı, Mesut Özdemir, Ercüment Kafkasyalı

Teknik Direktör:

Erbaaspor: Murat Torun, İsmail Bulut, Mehmet Tatlı, Ömer Kanberoğlu, Ali Akburç, Yağız Rüştü Aktaş, Taylan Arman, Mehmet Demirözü, Rıdvan Gökçe, Serkan Doğan, Oğuzhan Yıldırım

Teknik Direktör:

Hakem: AYKUT SERGİN, SÜLEYMAN YAVAŞOĞLU, VEDAT DEMİR, BARIŞ ESA

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