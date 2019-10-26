İşte Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN TOKAT yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kalyon Stadyumu
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Kenan Özer, Jefferson Nogueıra Junıor, Bartlomıej Radoslaw Pawlowskı, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Kaan Kanak, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SERKAN TOKAT, MUSTAFA SÖNMEZ, SAMET ÇAVUŞ, GÜREL UZUNER
Maç Detayları - Canlı Anlatım
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.