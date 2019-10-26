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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:30'da başlayacak Gazişehir Gaziantep FK - Alanyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SERKAN TOKAT yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Kenan Özer, Jefferson Nogueıra Junıor, Bartlomıej Radoslaw Pawlowskı, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Yussıf Raman Chıbsah, Oğuz Ceylan, Patrıck Twuması, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Alanyaspor: Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Papıss Demba Cısse, Junior Fernandes , Anastasıos Bakasetas, Kaan Kanak, Welınton Souza Sılva, Onur Bulut, Emmanouıl Sıopıs, Jose Marafona, Georgıos Tzavellas

Teknik Direktör:

Hakem: SERKAN TOKAT, MUSTAFA SÖNMEZ, SAMET ÇAVUŞ, GÜREL UZUNER

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