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İşte Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ŞANLIURFASPOR - HACETTEPE SPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Hacettepe Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında ilk 11'ler

Bugün 17:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Şanlıurfa Gap Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Şanlıurfa Gap Stadyumu

Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Adnan Çalışkan, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Mehmet Fatih Bayat, Onur Demir, Fevzi Özkan, Mehmet Sinan Badur

Teknik Direktör:

Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Kaan Yüksel, Ömürcan Artan, Yağız Suat Bolat

Teknik Direktör:

Hakem: SAİT TUZCU, BİRTAN YAVUZ, KADİR BEYAZ, ENVER AYDIN

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