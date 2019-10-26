İşte Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında ilk 11'ler
Bugün 17:00'da başlayacak Şanlıurfaspor - Hacettepe Spor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Şanlıurfa Gap Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı SAİT TUZCU yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Şanlıurfa Gap Stadyumu
Şanlıurfaspor: Yasin Davuş, İbrahim Halil Durmuş, Adnan Çalışkan, Veysel Sönmezsoy, Sercan Kaya, Seyfettin Büyükkılıç, Ali Eren Demirkol, Mehmet Fatih Bayat, Onur Demir, Fevzi Özkan, Mehmet Sinan Badur
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hacettepe Spor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Muhammet Selim Okur, M.Hüseyin Seyhan, Volkan Kılıç, Serdarcan Eralp, Ali Eren Karadağ, Mehmet Can Güngör, Kaan Yüksel, Ömürcan Artan, Yağız Suat Bolat
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SAİT TUZCU, BİRTAN YAVUZ, KADİR BEYAZ, ENVER AYDIN
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