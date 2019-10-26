İşte İstanbulspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 16:30'da başlayacak İstanbulspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 9. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Karaer
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KADİR SAĞLAM, UTKU TUNAVELİOĞLU, CEMAL ALPAY, R.ALKIM AKSOY
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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