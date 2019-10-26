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İşte İstanbulspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE İSTANBULSPOR - BURSASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte İstanbulspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 9. haftasında İstanbulspor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte İstanbulspor - Bursaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 16:30'da başlayacak İstanbulspor - Bursaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı KADİR SAĞLAM yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Ali Aytemur, Papa Alıoune Dıouf, Tuncer Duhan Aksu

Teknik Direktör:

Bursaspor: Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş, Özer Hurmacı, Abdullahı Shehu, Iasmın Latovlevıcı, Aykut Akgün, Recep Aydın, Selçuk Şahin, Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Karaer

Teknik Direktör:

Hakem: KADİR SAĞLAM, UTKU TUNAVELİOĞLU, CEMAL ALPAY, R.ALKIM AKSOY

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