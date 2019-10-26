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Balıkesirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...
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BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Balıkesirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 9. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Balıkesirspor - Adanaspor maç kadroları belli oldu...

TFF 1. Lig 9. haftasında Balıkesirspor ile Adanaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:30'da Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem RAMAZAN KELEŞ yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Balıkesir Atatürk

Balıkesirspor: Andrıja Vukovıc, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Aly Malle, Foxı Kethevoama, Okan Alkan, Rahmi Anıl Başaran, Tomıslav Glumac, Antonıo Mrsıc, İbrahim Halil Çolak

Teknik Direktör:

Adanaspor: Serdar Bingöl, Ahmet Dereli, Eren Keleş, Utku Şen, Enes Yasin Akyol, Goran Karacıc, Kağan Söylemezgiller, Özgür Özdemir, Moussa Bagayoko, Furkan Özçal, Renan Souza Dınız

Teknik Direktör:

Hakem: RAMAZAN KELEŞ, SELAHATTİN ALTAY, MURAT ŞENER, YÜCEL BÜYÜK

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