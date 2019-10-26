Ankara Demirspor 4'de 4 yaptı

Kırmızı grupta haftanın en önemli maçlarından birisi olan Ankara Demirspor - Kastamonuspor maçında gülen taraf başkent temsilcisi oldu. Maçta ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken, 2. yarıda bambaşka bir Ankara Demirspor sahadaydı. 52. dakikada Süleyman Güneş, 59. dakikada Serdar Eylik ve 71. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu ile 3-0 öne geçen Ankara Demirspor, 80. dakikada İlyas'ın penaltı golüne engel olamadı ve maç 3-1'lik Ankara Demirspor galibiyetiyle sonuçlandı. Ankara Demirspor bu galibiyetle puanını 22'ye yükseltirken, konuk ekip Kastamonuspor ise 18 puanda kaldı. Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, 2. yarının ortalarında hakem tarafından soyunma odasına gönderildi. Ankara Demirspor, Sivas Belediyespor mağlubiyetinden sonra çıktığı 4 maçı da kazanmasını bildi.

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