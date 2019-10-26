Ankara Demirspor maça; Mustafa, Ahmet, Kamil, Serdar, Mustafa Tahir, Burak, Çağrı, Süleyman, Emre, Taner, Hasan ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Kastamonuspor ise sahaya; Harun, Berkay, Doğanay, Metincan, Ömer, Faruk, Hakan, Özgür, Recep, Alican, İsmail, İlyas 11'i ile sahada.
İlk devreden notlar:
16. dakikada Kastamonuspor'da zorunlu değişiklik meydana geldi. Metincan oyundan çıktı, Ömer Gür oyuna girdi.
18. dakikada maçın ilk sarı kartını Ankara Demirspor'da Kamil İçer gördü.
İlk yarı bitimine 3 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu: Ankara Demirspor 0-0 GMG Kastamonuspor
GOLLLLL SÜLEYMAN GÜNEŞ
51. dakikada Süleyman Güneş, kalecinin üzerinden topu aşırttırıyor ve Ankara Demirspor maçta 1-0 öne geçiyor
Ankara Demirspor 1-0 GMG Kastamonuspor
GOLLLLL SERDAR EYLİK
Ankara Demirspor 2-0 GMG Kastamonuspor
59. dakikada Mustafa Kayabaşı'nın sağdan ortasında bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Eylik düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi
GOLLLLL MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU
Ankara Demirspor 3-0 GMG Kastamonuspor
70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu, Mustafa Kuyubaşı'nın hazırladığı pozisyonda farkı 3'e çıkardı
GOLLLLL İLYAS ÇAKMAK
Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor
79. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. İlyas Çakmak Kastamonuspor'da farkı 2'ye indirdi.
Karşılaşma bu sonuçla sona ererken Ankara Demirspor puanını 22'ye yükseltti ve 4'de 4 yapmış oldu. Kastamonuspor ise 18 puanda kaldı.
MAÇ SONUCU: Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor
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