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Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor
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ANKARA DEMİRSPOR 3-1 GMG KASTAMONUSPOR

Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor

TFF 2. Lig kırmızı grupta 10. hafta mücadelesinde 19 puanlı başkent temsilcisi Ankara Demirspor, 18 puanlı Kastamonuspor'u ağırlıyor. İlk devre sona erdi.

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Ankara Demirspor, 1 puan gerisinde bulunan Kastamonuspor'u Demirspor stadyumu'nda ağırlıyor. 

Ankara Demirspor maça; Mustafa, Ahmet, Kamil, Serdar, Mustafa Tahir, Burak, Çağrı, Süleyman, Emre, Taner, Hasan ilk 11'i ile sahaya çıktı. 

Kastamonuspor ise sahaya; Harun, Berkay, Doğanay, Metincan, Ömer, Faruk, Hakan, Özgür, Recep, Alican, İsmail, İlyas 11'i ile sahada. 

İlk devreden notlar: 

16. dakikada Kastamonuspor'da zorunlu değişiklik meydana geldi. Metincan oyundan çıktı, Ömer Gür oyuna girdi. 

18. dakikada maçın ilk sarı kartını Ankara Demirspor'da Kamil İçer gördü. 

İlk yarı bitimine 3 dakika ilave edildi. 

İlk yarı sonucu: Ankara Demirspor 0-0 GMG Kastamonuspor 

GOLLLLL SÜLEYMAN GÜNEŞ 

51. dakikada Süleyman Güneş, kalecinin üzerinden topu aşırttırıyor ve Ankara Demirspor maçta 1-0 öne geçiyor 

Ankara Demirspor 1-0 GMG Kastamonuspor 

GOLLLLL SERDAR EYLİK

Ankara Demirspor 2-0 GMG Kastamonuspor 

59. dakikada Mustafa Kayabaşı'nın sağdan ortasında bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Eylik düzgün vuruşla takımını 2-0 öne geçirdi 

GOLLLLL MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU 

Ankara Demirspor 3-0 GMG Kastamonuspor 

70. dakikada Mustafa Tahir Babaoğlu, Mustafa Kuyubaşı'nın hazırladığı pozisyonda farkı 3'e çıkardı 

GOLLLLL İLYAS ÇAKMAK 

Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor 

79. dakikada hakem penaltı noktasını gösterdi. İlyas Çakmak Kastamonuspor'da farkı 2'ye indirdi. 

Karşılaşma bu sonuçla sona ererken Ankara Demirspor puanını 22'ye yükseltti ve 4'de 4 yapmış oldu. Kastamonuspor ise 18 puanda kaldı.  

MAÇ SONUCU: Ankara Demirspor 3-1 GMG Kastamonuspor 

 

 

 

 

 
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