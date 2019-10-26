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İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE DEMİR GRUP SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Yeni 4 Eylül Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ALPER ULUSOY yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni 4 Eylül Stadı

Demir Grup Sivasspor: Uğur Çiftçi, Ondele Appındangoye, Andrade Dos Santos, Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Mamadou Samassa, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Augusto Ferreıra, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Angelo De Olıveıra, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Paul Omo Mukaıru, Ufuk Akyol, Francısco Grando, Ondrej Celustka, Nazım Sangare, Ferhat Kaplan, Hakan Özmert, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ULUSOY, ALPASLAN DEDEŞ, BAHTİYAR BİRİNCİ, ŞEREF TAŞTAN

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