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İşte Ümraniyespor - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÜMRANİYESPOR - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Ümraniyespor - Altınordu maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 9. haftasında Ümraniyespor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Ümraniyespor - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SARPER BARIŞ SAKA yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı

Ümraniyespor: Emre Kurt, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör:

Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, BARKIN KARA

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