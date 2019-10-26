İşte Ümraniyespor - Altınordu maçında ilk 11'ler
Bugün 14:00'da başlayacak Ümraniyespor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 9. Haftasında Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı SARPER BARIŞ SAKA yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı
Ümraniyespor: Emre Kurt, Timur Temeltaş, Bahadır Taşdelen, Emircan Altıntaş, Vasco Herculano Salgado Da Cunha Mango Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Ghıslaın Gımbert, Honore Gomıs, Burak Öğür
Teknik Direktör:
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Altınordu: Erhan Erentürk, Ufuk Budak, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Anıl Koç, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner, Kerim Alıcı, Yasin Ozan, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, EMRAH ÜNAL, BARKIN KARA
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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