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İşte 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE 1922 KONYASPOR - İNEGÖLSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında ilk 11'ler

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında 1922 Konyaspor ile İnegölspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK OLCAR yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu

1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Yılmaz Kılıç, Nurettin Çağlar, Alpay Cin, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, Alper Kadir Duruk, Kadir Kaan Özdemir, Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıbal

Teknik Direktör:

İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv, Yasin Görkem Arslan

Teknik Direktör:

Hakem: BURAK OLCAR, KADİR KANTEKİN, BORAN TURHAN, EFE TANRIVERDİ

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