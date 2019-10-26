İşte 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak 1922 Konyaspor - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 10. Haftasında Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu Stadyumunda oynanacak müsabakayı BURAK OLCAR yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu
1922 Konyaspor: Seydi Kayasoy, Anıl Şahin, Yılmaz Kılıç, Nurettin Çağlar, Alpay Cin, İsmet Yumakoğulları, Doğan Can Gölpek, Alper Kadir Duruk, Kadir Kaan Özdemir, Adem Eren Kabak, Ekrem Kayılıbal
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv, Yasin Görkem Arslan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: BURAK OLCAR, KADİR KANTEKİN, BORAN TURHAN, EFE TANRIVERDİ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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