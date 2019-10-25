2'inci yarı sahada yoktuk

Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü, Rizespor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Maç sonrası teknik adamlar basın toplantısında şunları kaydetti;

İlk 20 dakika herşey yolunda gitti, 2. yarı sahada yoktuk

MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy, "Oyuna çok iyi başladık, ilk 20 dakika herşey yolunda giderken 20 ila 30 arası Rizespor hareketlendi ve penaltı golüyle öne geçtiler. Sonra bizim birkaç pozisyonumuz daha var. İkinci yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarı yoktuk diyebilirim. 1-0 öne geçebilseydik, Rize'nin bize yaptığını biz onlara yapacaktık ama golü bulamayınca olmuyor. Bundan sonra her maç final ve zaten öyle oynuyoruz" dedi.

Şuursuzca değil sakin kalarak oynadık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal ise maç sonu toplantısında; "6 haftadır kazanamıyorduk, 4 haftadır da mağluptuk. Kötü gidişata dur dedik. Ankaragücü maçına iyi hazırlandık ve daha önce çalıştığım için oyuncuları tanıyordum. Şuursuzca değil sakin kalarak oynadık. Taraftarları bir nebze mutlu ettiysek ne güzel. Biz hep iyi oynuyorduk ama sakatlıklardan canımız yandı. Abdullah sakatlandı yarın MR sonuçları gelecek. 11 puana yükseldik, mutluyuz. Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, oyunu çirkinleştirmediler. Elimizde Oğulcan var sadece tek santrafor olarak. Devre arasına kadar ne kadar puan toplayabilirsek o kadar iyi. Alternatif az, sakat çok. Fizik olarak sorunumuz yok. Geçen hafta 111 km koştuk. Lig ortalamasının üstündeyiz. Bugün ise dersimizi iyi çalıştık ve sonucu aldık. Spahic'in sakatlığı geçmedi, kupa maçında belki oynayabilir. Ben buraya boş mukavele imzalayarak geldim, bazı şeyleri haketmiyoruz. Tek bir Rizespor var. Bugün güzel oynayarak kazandık, bu beni en çok sevindiren nokta. Geriye düştüğünüz vakit kaybedecek bir şeyiniz yoktur. Geçen hafta Alanyaspor maçında biz aynı şeyi yaptık. Ankaragücü de bugün onu yaşadı. Üretmeniz lazım, gol lazım bunun için de risk almak gerekiyor. Boşlukları iyi değerlendirdik ve golleri bulduk." değerlendirmelerinde bulundu.