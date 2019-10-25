Rize maçı sonrası açıklamalar

MKE Ankaragücü, Süper Lig Cemil Usta sezonu 9. hafta açılış maçında Rizespor'a 2-0 mağlup olan sarı lacivertliler 9 puanda kaldı ve Rize deplasmanı şanssızlığını kıramadı. İki takım arasında oynanan son 4 maçlık beraberlik serisi de sonlanmış oldu. Ev sahibi ekip Rizespor, bu galibiyetle puanını 11'e yükseltti.

MKE Ankaragücü yardımcı antrenörü Hayrettin Aksoy maç sonunda, "İlk golü biz bulsaydık farklı olurdu. İlk 10 dakika iyi oynadık. Penaltıdan gol buldular. İlk yarıyı berabere bitirebilirdik. 2. yarıda risk aldık ama Rize'de izin vermedi bize" açıklamasında bulundu.

MKE Ankaragücü'nün genç futbolcusu Hasan Kaya ise maç sonu değerlendirmesinde, "Hafta içi çalıştık maça ve baskılı taraftar olacağını biliyorduk ama ne yazık ki golü atamadık ve kaybettik. İlerleyen haftalarda inşallah kazanırız" değerlendirmesinde bulundu.

MKE Ankaragücü'nün genç futbolcusu Mehmet Sak, "Maça çok iyi başladık, topun hakimiyeti bizdeydi ama beklenmedik bir penaltı golüyle geriye düştük. Gol yollarında biraz şanssızdık, buraya kadar gelen taraftarlarımıza ve oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.