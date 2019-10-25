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Çaykur Rizespor 2-0 MKE Ankaragücü
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ÇAYKUR RİZESPOR 2-0 MKE ANKARAGÜCÜ

Çaykur Rizespor 2-0 MKE Ankaragücü

Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor evinde MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Yeşil-mavili ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Ankaragücü 9 puanda kaldı.

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Karşılaşmanın 28. dakikasında Braian Samudio'nun penaltıdan attığı golle Karadeniz temsilcisi 1-0 öne geçti.  Maçın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran yeşil mavililer, Attamah'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan ve kaleci Korcan'la karşı karşıya kalan Fernando Boldrin'in plase vuruşu ile skor 2-0 oldu. Çaykur Rizespor bu galibiyetle Süper Lig'in 9. haftasında puanını 11’e yükseltirken, MKE Ankaragücü 9 puanda kaldı. Ankaragücü maç boyunca İlhan Parlak ve Hasan'ın pozisyonlarından yararlanamadı. Öte yandan maçı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi. 

 
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