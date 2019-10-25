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Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
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BOLUSPOR 3 - 1 KEÇİÖRENGÜCÜ

Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü

Keçiörengücü, deplasmandan mağlup ayrıldı

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 TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara temsilcisi Keçiörengücü, ligin 9'uncu haftasında Boluspor'a misafir olduğu maçtan 3 - 1 skorla mağlup ayrıldı.

 Boluspor'dan Umut Gündoğan'ın 46'ıncı dakikada kırmızı kart görmesiyle rakip takım mücadeleye 10 kişi kalarak devam etti.

 Rakip takımdan goller, 13'üncü dakikada Bilal Kısa'dan ve 19'uncu dakikada Melih Okutan'dan geldi. Keçiörengücü'nün 1 golü ise 76'ıncı dakikada Cem Ekinci'den geldi.
İşte Boluspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Haftanın maçları Haftanın Nabzı'ndaydı
Aktepe rekoru 30 maça çıktı
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı sonrası açıklamalar
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