Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara temsilcisi Keçiörengücü, ligin 9'uncu haftasında Boluspor'a misafir olduğu maçtan 3 - 1 skorla mağlup ayrıldı.
Boluspor'dan Umut Gündoğan'ın 46'ıncı dakikada kırmızı kart görmesiyle rakip takım mücadeleye 10 kişi kalarak devam etti.
Rakip takımdan goller, 13'üncü dakikada Bilal Kısa'dan ve 19'uncu dakikada Melih Okutan'dan geldi. Keçiörengücü'nün 1 golü ise 76'ıncı dakikada Cem Ekinci'den geldi.
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