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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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ÇAYKUR RİZESPOR - MKE ANKARAGÜCÜ SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. haftasında Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı KORAY GENÇERLER yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk

Teknik Direktör:

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Alihan Kubalas, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Mehmet Sak, Tıago Pınto, Rıcardo Wıllıam Faty, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya

Teknik Direktör:

Hakem: KORAY GENÇERLER, SERKAN OK, YUSUF BOZDOĞAN, MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

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