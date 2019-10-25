Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 9. Haftasında Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabakayı KORAY GENÇERLER yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Çaykur Didi
Çaykur Rizespor: Mohamed Abarhoun, Montassar Omar Talbı, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Fernando Henrıque Boldrın, Oğulcan Çağlayan, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, Amedej Vetrih, Darıo Melnjak, Mykola Morozıuk
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Stylıanos Kıtsıou, Alihan Kubalas, Ante Kulusıc, Mıchal Pazdan, Mehmet Sak, Tıago Pınto, Rıcardo Wıllıam Faty, İlhan Parlak, Dever Orgıll, Hasan Kaya
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: KORAY GENÇERLER, SERKAN OK, YUSUF BOZDOĞAN, MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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