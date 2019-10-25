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TED Ankara Kolejliler 98 - 58 Erzurum Bşb. Gençlik
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TED ANKARA KOLEJLİLER 98 - 58 ERZURUM BŞB. GENÇLİK

TED Ankara Kolejliler 98 - 58 Erzurum Bşb. Gençlik

TED Ankara Kolejliler, galibiyet sevincini yaşadı.

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 TB2L üçüncü haftasında TEDÜ Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i konuk eden TED Ankara Kolejliler karşılaşmayı 98-58 galibiyetle tamamladı.

1.Periyot: 22-14

2.Periyot: 38-33

3.Periyot: 54-47

4.Periyot: 76-65

 

TED Ankara Kolejliler: Asım Özhan Özberkhan 11, Alperen Ercan 1, Kevin Kaspar 3, Çağıl Topbaş 16, Mesut Kadir Çipa 6, Berkcan Yananer 12, Yiğit Baran Sarıkaya 12, Volkan İncekara 8, Cihat Mertali Dalgalı 5, Çağatay Çevik 2

 

Erzurum Bşb. Gençlik: Yusuf Necip Seçen 3, Kutay Akpulat 12, Arda Akbaş 5, Recep Telli, Serhat Çorumlular 11, Gökhan Keser 9, Mert Yavi 8, Aykut Ulutuğay 10, Batuhan Kilci 2, Emir Apak 5, Okan Özpamir 

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