TED Ankara Kolejliler 98 - 58 Erzurum Bşb. Gençlik

TB2L üçüncü haftasında TEDÜ Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu'nda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik'i konuk eden TED Ankara Kolejliler karşılaşmayı 98-58 galibiyetle tamamladı.
1.Periyot: 22-14
2.Periyot: 38-33
3.Periyot: 54-47
4.Periyot: 76-65
TED Ankara Kolejliler: Asım Özhan Özberkhan 11, Alperen Ercan 1, Kevin Kaspar 3, Çağıl Topbaş 16, Mesut Kadir Çipa 6, Berkcan Yananer 12, Yiğit Baran Sarıkaya 12, Volkan İncekara 8, Cihat Mertali Dalgalı 5, Çağatay Çevik 2
Erzurum Bşb. Gençlik: Yusuf Necip Seçen 3, Kutay Akpulat 12, Arda Akbaş 5, Recep Telli, Serhat Çorumlular 11, Gökhan Keser 9, Mert Yavi 8, Aykut Ulutuğay 10, Batuhan Kilci 2, Emir Apak 5, Okan Özpamir
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