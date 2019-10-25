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Gençlerbirliği, Ertaç'ın doğum gününü kutladı
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GENÇLERBİRLİĞİ, ERTAÇ'IN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Gençlerbirliği, Ertaç'ın doğum gününü kutladı

Kırmızı kara formalılar kalecilerinin doğum gününü kutladı.

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 Gençlerbirliği'nin başarılı kalecisi Ertaç Özbir için doğum günü pastası kesildi. Yeni yaşını takım arkadaşlarıyla kutlayan Ertaç'a pastadan ilk dilimi Kaleci Antrenör Mehmet Varlıer ikram etti.
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