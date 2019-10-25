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İşte Boluspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
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İŞTE BOLUSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Boluspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

TFF 1. Lig 9. haftasında Boluspor ile Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Boluspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Boluspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1. Lig 9. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Bolu Atatürk

Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut

Teknik Direktör:

Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, CEMAL BİNGÜL, MURAT ALTAN, SERHAD ÜRKMEZ

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Boluspor 3 - 1 Keçiörengücü
Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
Haftanın maçları Haftanın Nabzı'ndaydı
Aktepe rekoru 30 maça çıktı
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Keçiörengücü - Balıkesirspor maçı sonrası açıklamalar
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