İşte Boluspor - Keçiörengücü maçında ilk 11'ler
Bugün 19:00'da başlayacak Boluspor - Keçiörengücü maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1. Lig 9. Haftasında Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı ONUR ÖZÜTOPRAK yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Bolu Atatürk
Boluspor: İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Rydell Romano Poepon, Bilal Kısa, Hakan Arslan, Sandro Ferreıra Andre Nascımento, Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, Ümit Kurt, Mustafa Durak
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Keçiörengücü: Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Burak Aydın, Levy Clement Madında, Abdulkadir Korkut, Famoussa Kone, Bernard Mendy, Samet Akaydin, Metin Uçar, Cem Ekinci, Hüsamettin Tut
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ONUR ÖZÜTOPRAK, CEMAL BİNGÜL, MURAT ALTAN, SERHAD ÜRKMEZ
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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