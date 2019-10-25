Spor Ankara'da BAL ve SAL ligi değerlendirildi

Spor Ankara'da neler konuşuldu?

Ankara amatörünün nabzının tutulduğu programda; "1999 yılındaki haberimde 50 takım dış sahalarda antrenman yapıyordu, Guinness'e çağrı yaptım. Hala devam ediyor bu düzen. Anıttepe'de 4 tesis vardı, şimdi bu da yok birisi de bakımda. AASKF olarak tesis sorununu çözeceğiz. BAL'da 5. hafta sona erdi, Ankara derbisinde TKİ kazandı, Çubukspor kaybetti. Keçiören Bağlum ve Haymana Bld.'da bu haftayı kayıpsız kapattı." denilirken, programa konuk olan Haymana Bld. Teknik Direktörü Şenol Kaba, "Geçen sene amatör kümede şampiyon olduk. İlk kez BAL'da mücadele ediyoruz. Lige kötü başladık, ama alıştık. İnşallah biraz daha yukarılara çıkacağız. 2 hafta mağlup olduğumuzda taraftarlarımız üzüldü ama son 3 hafta toparladık. Tesis ve maddi konularda olumsuzlukların yaşandığı bu dönemde Haymana halkı bizim yanımızda oldu. Belediye başkanımız Özdemir Turgut, her maçımıza geliyor bize destek veriyor, Göynük Belediye maçında ilk deplasman galibiyetimizi aldık." açıklamaları yaptı. Spor Ankara'da, "SAL'da Sincan Bld. ve Yurtkur yoluna kayıpsız devam ediyor 4'de 4 yaptılar. Devlet Tiyatroları ve Pursaklar Bld. ise henüz puanla tanışamadı. Eşref ve Cem haftayı 3'er golle kapattılar." vurgusu yapılırken çok özel röportajlar programda yer aldı. Canlı telefon bağlantısı ile yayına katılan Demirlibahçespor Teknik Direktörü Musa Şener, "2. kümeden Sal'a uzanan bir yolculuğumuz var. Kapanmak üzere olan bir kulübü canlandırdı sayın başkanımız. İyi takviye yapmış bir rakiple oynayacağız ve adım adım hedefimize ulaşmak istiyoruz" derken, Polatlı Bld. eski teknik direktörü İsmet Erçin, "Saha dışı konular bizi yordu. Hayırlısı olsun, başarılar diliyorum" açıklamaları yaptı.