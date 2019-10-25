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Maça Çeyrek Kala Bugün 20:00'da
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MAÇA ÇEYREK KALA BUGÜN 20:00'DA

Liglerde mücadele eden tüm Ankara takımlarının oynayacağı maçların değerlendirildiği Maça Çeyrek Kala, bu akşam 20:00'da.

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 Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor, Keçiörengücü takımlarının ligde oynayacağı karşılaşmalar hakkında öngörülerin sunulduğu ve analizlerin yapıldığı Maça Çeyrek Kala, bugün 20:00'da Klasspor TV'de Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin sunumuyla sizlerle...

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