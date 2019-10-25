Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi
Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Onur Uslucan, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak
Teknik Direktör:
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Eyüpspor: Göksu Alhas, Doğukan Öksüz, Gürcan Gözüm, Harun Özcan, Mikail Okyar, Muhammet Yeşil, İzlem Anıl Balakkız, Ali Aydın, Volkan Kesim, Timur Çakıroğulları, Ahmed Emir Tekçam
Teknik Direktör:
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Hakem: VOLKAN OKUR, AHMET DEVECİ, YETER KARAÇALI, ABDULLAH VOLKAN AYDIN
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