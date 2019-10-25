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Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...
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SİVAS BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Sivas Belediyespor - Eyüpspor maç kadroları belli oldu...

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 10. haftasında Sivas Belediyespor ile Eyüpspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem VOLKAN OKUR yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi

Sivas Belediyespor: Hayrullah Mert Akyüz, Safa Yıldırım, Ercüment Eray Ataklı, Mustafa Aydın, Onur Uslucan, Burak Asan, Serkan Yavuz, Kerem Kaya, Osman Bayrak, Ömer Faruk Ermeç, Fatih Çolak

Teknik Direktör:

Eyüpspor: Göksu Alhas, Doğukan Öksüz, Gürcan Gözüm, Harun Özcan, Mikail Okyar, Muhammet Yeşil, İzlem Anıl Balakkız, Ali Aydın, Volkan Kesim, Timur Çakıroğulları, Ahmed Emir Tekçam

Teknik Direktör:

Hakem: VOLKAN OKUR, AHMET DEVECİ, YETER KARAÇALI, ABDULLAH VOLKAN AYDIN

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