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Kongre ertelendi
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KONGRE ERTELENDİ

Kongre ertelendi

MKE Ankaragücü'nde beklenen gelişme oldu ve kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadı.

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MKE Ankaragücü Olağan kongresinde çoğunluk sağlanamadığı için kongre tarihi 31.10.2019 perşembe gününe ertelendi.
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