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Sedat'a 3 maç ceza!
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SEDAT'A 3 MAÇ CEZA!

Sedat'a 3 maç ceza!

Beşiktaş maçında oyundan çıkarken, hakem Ali Şansalan tarafından oyundan atılan Sedat Ağçay 3 maç ceza aldı.

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TFF, MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına hükmetti... 
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