TFF, Ankaragücü'nü ceza yağmuruna tuttu

TFF, PFDK kararlarını açıkladı. Açıklamada, "MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI SOL TRİBÜN 101, 102, GÜNEY KALE ARKASI TRİBÜN 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 DOĞU TRİBÜN 301, 302, 303, 304, 305, KAPALI SAĞ TRİBÜN 103, 104, KUZEY KALE ARKASI TRİBÜN 401, 402, 403, 404 nolu bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu SEDAT AĞÇAY'ın, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına" karar verildi.