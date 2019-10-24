Güçlü Yorum'un 9'uncu bölümü yayınlandı

MKE Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum'un 9'uncu bölümü Duayen Gazeteci Meriç Enercan'ın katılımı Mert Dokuzoğlu'nun sunumu ile Klassspor TV ekranlarındaydı.

"Eryaman Stadyumu'nda bir milli maç yapılabilir."

Beşiktaş maçında kırmızı kart sonrası MKE Ankaragücü'nün kan kaybederek mücadeleye devam etmesinden Kaleci Korcan'a yapılan müdaheleye sessiz kalınmasına, Maçtaki Ali Şansalan'ın kararlarının değerlendirilmesinde Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü'nün nasıl bir yol izleyeceğine kadar Ankaragücü'ne dair merak edilen her şeyin konuşulduğu Güçlü Yorum'da MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner'in ve Yardımcı Antrenörü Hayrettin Aksoy'un açıklamalarına da yer verildi.

"Sedat, kışkırtmalara karşılık vermemeliydi."

Eryaman Stadyumu üzerine de konuşulan programda Enercan, stadla ilgili güzel yorumlar aldığını aktardı ve Eryaman Stadymu'nda bir milli maç yapılabileceğini önerdi. MKE Ankaragücü'nün Beşiktaş maçında tüm olumsuzluklara rağmen mücadele ettiğini savunan Enercan, hakemin Sedat'ı kışkırtsa bile Sedat'ın bu oyuna gelmemesi gerektiğini söyledi.

"Beşiktaş'lı oyuncunun Korcan'a müdahalesi resmen cinayete teşebbüs."

Beşiktaş'ın maçtaki 15 numaralı oyuncusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'in Kaleci Korcan'ın kafasına yaptığı müdahalenin iyi niyetli olmadığını ve kesinlikle kırmızı kart gerektirdiğini söyleyen Enercan, bu pozisyonun Korcan'ın hayatını dahi tehlikeye atabileceğini söyleyerek "Korcan'a yapılan müdahale resmen cinayete teşebbüs." ifadelerini kullandı. Enercan ayrıca hakem Ali Şansalan'ın kararlarını değerlendirirken verilen faulun ise Ankaragücü taraftarlarının tribünlerde göstermiş olduğu baskıdan kaynaklandığını söyledi. Enercan, Beşiktaş maçındaki en iyi Ankaragücü oyuncularının Korcan ve Kulusıc olduğunu ifade etti.

"Ankaragücü'nde kriz dönemlerinde ceket aday hususu söz konusu olabiliyor."

Enercan, kongre süreciyle ilgili de şunları söyledi : " Bence şu an ortaya çıkan tek aday Murat Ağcabağ. Ağcabağ, temmuzdan beri Ankaragücü başkanlığına aday olduğunu dile getiriyor. Yiğiner ile aralarında büyük çelişkiler var. Ankaragücü kongrelerinde, özellikle de kriz dönemlerinde bir ceket aday ortaya atılır. Ceket aday şu demektir; Başkan aslında başkanlığı bırakmaz, bırakmış gibi görünür ve yerine birini getirir. Kendi ortada olmaz ama ceket adayı da kulübü de arkadan başkanlığı bıraktı dediğimiz aday yönetir.

"Çaykur Rizespor maçı, kolay olmayacak."

Süper Lig'in 9'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nün deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor, maçının kolay olmayacağı vurgusunu yapan Enercan, planların Ankaragücü'nde uzun vadeli yapılması gerektiğini ve ligin ilk yarısında alınan 17 - 18 puanın Ankaragücü için çok iyi olabileceğini belirtti.