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Hunter'ın doğumgünü kutlandı
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HUNTER'IN DOĞUMGÜNÜ KUTLANDI

Hunter'ın doğumgünü kutlandı

Türk Telekom basketbol takımında Hunter'ın doğum günü kutlandı

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Türk Telekom, dün akşam Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Dinamo Sassari'yi 64-56 mağlup etmeyi başarmıştı. Bugün de takımın önemli oyuncularından Hunter'ın doğumgünü sosyal medyadan "Today we’re wishing R.J. Hunter a very Happy Birthday!" mesajıyla kutlandı.  Biz de Klasspor Tv olarak Hunter'a mutlu yaşlar diliyoruz... 

 

 

 

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