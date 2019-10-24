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Spor Ankara bu akşam saat 20.00'da
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SPOR ANKARA BU AKŞAM SAAT 20.00'DA

Amatörlerin sesi Spor Ankara, bu akşam Klasspor TV'de.

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Ankara amatör sporunun sorunlarının masaya yatırıldığı tek program Spor Ankara bu akşam  20:00'da Ali Öcal ve Murat Kandazoğlu sunumuyla Klasspor TV'de. 

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