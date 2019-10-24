Yiğiner, başkan adayları ile görüşmelere başladı....

Ankaragücü’nde bugün ilk ayağı yapılacak ve çoğunluk sağlanamayacağı için 31 Ekim’e ertelenecek kongre öncesi görüşme trafiği başladı.
Sivasspor maçı sonrası destek gelmezse bırakacağını açıklayan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş maçı ardından da bu sözlerini tekrarlayan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in başkan adayları ile görüşme trafiği başladı.
İLK GÖRÜŞME OSMAN GAZİ KANDAŞ İLE
Mehmet Yiğiner’in ilk görüştüğü başkan adayı Osman Gazi Kandaş oldu. 7 yıla yakın bir süre Ankaragücü yönetiminde yer alan ve başkanvekilliği görevini üstlenen Kandaş ile sabah saatlerinde tesislerde görüşen Yiğiner, akşam da Kandaş’ı işyerinde ziyaret ederek kongre sürecini konuştu.
Daha önce Mehmet Yiğiner olduğu sürece aday olmayacağını belirten Osman Gazi Kandaş’ın güçlü bir yönetim kurulu listesi hazırladığı uzun süredir konuşuluyordu.
DİĞER ADAYLARLA DA GÖRÜŞECEK Mİ?
Adaylığını daha önce açıklayan Murat Ağcabağ, yönetim kurulu üyelerinin kulübe üye olması durumunda kongre salonundan zaferle ayrılacağını söylemişti. Üyeliklerin yapılıp yapılmama konusu sosyal medyada tartışılırken Yiğiner’in önümüzdeki saatlerde ya da Rizespor maçı sonrası Ağcabağ ve diğer adaylarla da görüşeceği öğrenildi.
FATİH MERT VE TAMER ACAR ADAY MI?
Hem Cemal Aydın hem de Cengiz Topel Yıldırım döneminde basın sözcülüğü görevini yürüten Fatih Mert’in yol arkadaşı ve Yiğiner döneminde görev alan Tamer Acar ile birlikte liste oluşturduğu iddia ediliyor. Uzun zamandır bu konuda sessiz ve derinden çalışan Fatih Mert ile Mehmet Yiğiner
BAŞKA ADAY VAR MI?
Aday olamayacağını bile bile ismini gezdiren Bent Ahlat’ın organize ettiği yemeğe katılım olmadığı için iptal edilmişti. Mehmet Yiğiner’in Ahlat ile böyle bir görüşme yapması beklenmiyor.
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