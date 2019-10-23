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Türk Telekom 64 - 56 Dinamo Sassari
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TÜRK TELEKOM 64 - 56 DİNAMO SASSARİ

Türk Telekom 64 - 56 Dinamo Sassari

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Ankara temsilcisi Türk Telekom 64 - 56 skorla galip oldu.

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 Basketbol Şampiyonlar Ligi'inde Ankara'yı temsil eden takım Türk Telekom, Ankara Spor Salonu'nda Dinamo Sassari'yi ağırladığı maçtan 64 - 56 skorla galip ayrıldı. 

Periyotlardaki skor durumları ise şöyle :

1. Periyot: 21 - 13

İlk yarı : 38 - 26

3. Periyot: 47 - 44

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