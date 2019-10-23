Beklenen Kongrenin programı belli oldu

Uzun süredir konuşulan futbol camiasının gündeminde olan ve tartışılan MKE Ankaragücü Olağanüstü Kongresi yarın gerçekleşiyor.

MKE Ankaragücü resmi web sitesinden şu metni paylaşarak kongre programını bildirdi:

"Derneğimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.10.2019 Tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ilk toplantının 24.10.2019 Perşembe günü saat 14.00’te Necmettin ERBAKAN Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi Mamak Caddesi No:76/A Saimekadın Mamak – Ankara adresinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının 31.10.2019 Perşembe günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. 08.10.2019"

Sitede verilen bilgiye göre programın akışı ise şöyle: