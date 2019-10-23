C Blok'un 10'uncu bölümü yayınlandı.

Gençlerbirliği'nin konuşulduğu tek program C Blok'ta bu hafta Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel, Süper Lig'in 8'inci haftasında Antalya'da plaka yapan Gençlerbirliği'nin ligin 9'uncu haftasında Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçta nasıl bir yol izleyeceği konuşuldu.

Programda çok önemli detaylar Klasspor TV izleyicilerine aktarılırken Mustafa Kaplan'ın kritik açıklamalarına da yer verildi.

"Antalyaspor kibirli oynadı."

Antalyaspor maçında ligin ilk galibiyetini kazanan Gençlerbirliği'nin maçtaki performansı Kocabıyık ve Yüksel tarafından masaya yatırıldı. Yüksel, Antalyaspor'a maçı kibirin kaybettirdiğini ve Gençlerbirliği'nin de böyle bir oyuna kapılmaması gerektiğinden bahsetti. Yüksel, Mustafa Kaplan'ın Candeias'ın 10 numara gibi oynadığını söylemesine cevaben "Candeias, bana göre 10 numarada oynamıyordu." dedi. Yüksel, Gençlerbirliği'nin golleri baskı üzerinden bulduğunu ifade etti. Antalyaspor'un çok sayıda fahiş hata yaptığını söyleyen Yüksel, Gençlerbirliği'nin set oyununun zayıf olduğunu söyledi. Engin Kocabıyık ise maçla ilgili "Duran toplar bizim dezavanatjımız" çıkarımında bulundu.

Antalyaspor maçında oynayan Gençlerbirliği oyuncularının analizlerini yapıldığı programda Kocabıyık, Mats'ın oynamak için yeterli bir seviyede olmadığını söylerken Yüksel ise Mats'ın bazı maçlarda kullanılabileceğini ifade etti. Ayite'nin maçın ilk 45 dakikasında şimdiye kadarki en iyi oyunu oynadığını söyleyen Yüksel, Denizlispor ile olcacak maçında biraz zorlanılabileceğinin fakat sonraki Konyaspor ve Kayserispor maçında Gençlerbirliği'nin yükselişe geçebileceğinin sinyalini verdi.

"Gençlerbirliği, kaliteli oyununu golle süsledi."

Murat Cavcav'ın ve Mustafa Kaplan'ın özel açıklamalarının ekranlara yansıdığı programda Murat Cavcav'ın "Takımımız 2 maçtır gol yemiyor. Kaliteli takım olduğumuzu hep söyledim. Futbolcularımız iyi oyunlarını sonunda Antalyaspor maçında gollerle süslemeyi başardı. " ifadelerine yer verildi.

Mustafa Kaplan'ın ise maç sonrası yaptıığı " Hiç beklemediğimiz bir skor oldu ama bir yerde patlayacaktık." ifadeleri ekranlara yansıdı.