﻿
Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÜÇLÜ YORUM BU AKŞAM 20:00'DA

Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

MKE Ankaragücü'nün konuşulduğu tek program Güçlü Yorum bu akşam çok önemli konularla sizlerle.

561 Okunma

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'la kendi sahasında golsüz beraberlikle sonuçlanan maçında neler yaşandı?
MKE Ankaragücü mücadelesini hangi şartlarda sürdürüyor?
Maçtaki hatalı pozisyonlar nelerdi?
Sedat Ağçay, kırmızı kart görmeli miydi?
MKE Ankaragücü'nün ligin 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor A.Ş. ile deplasmanda oynayacağı maçta nasıl bir yol izleyecek?
MKE Ankaragücü, tüm olumsuzluklara rağmen yükselişe geçebilecek mi?
Hepsi ve daha fazlası bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de Meriç Enercan ve Mert Dokuzoğlu sunumu ile sizlerle...
Kaçırmayın...

https://goo.gl/XaPmpu

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Beklenen Kongrenin programı belli oldu
Haftanın maçları Haftanın Nabzı'ndaydı
Haftanın Nabzı bu akşam 20:00'da
Orgill ve Kulusic'ten Klasspor Tv'ye açıklamalar
Mehmet Yiğiner'den Klasspor Tv'ye özel açıklamalar
Maç sonu teknik adamlardan açıklamalar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿