Güçlü Yorum bu akşam 20:00'da

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş'la kendi sahasında golsüz beraberlikle sonuçlanan maçında neler yaşandı?

MKE Ankaragücü mücadelesini hangi şartlarda sürdürüyor?

Maçtaki hatalı pozisyonlar nelerdi?

Sedat Ağçay, kırmızı kart görmeli miydi?

MKE Ankaragücü'nün ligin 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor A.Ş. ile deplasmanda oynayacağı maçta nasıl bir yol izleyecek?

MKE Ankaragücü, tüm olumsuzluklara rağmen yükselişe geçebilecek mi?

Hepsi ve daha fazlası bu akşam 20:00'da Klasspor TV'de Meriç Enercan ve Mert Dokuzoğlu sunumu ile sizlerle...

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