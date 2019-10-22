Cengiz Paça Alt Ligler programındaydı

Belediye başkanı böyle bir tasarrufta bulundu

Altındağ Belediyespor Sportif Direktörlüğü görevinden istifa eden Cengiz Paça, istifa süreciyle ilgili olarak "Kongre sürecinde kulübün belediye bünyesinden alınıp, başka kişilerin yönetmesi durumu sezon başında olan bir durum değildi. Belediye başkanımız böyle bir tasarrufta bulundu. Potansiyeli olan bir takımız, Ankara'nın en büyük ilçelerinden birisiyiz ve eskiye nazaran dilerim herşey daha iyi olur. Ülke genelinde maddi zorlukları artık Belediye kulüpleri de yaşıyor, zorlu süreçlerden geçiyor. Altındağ'da belki bu yüzden böyle bir yöntem belirledi, alınan kararlar bizim dışımızdaydı ve altında maddi külfet yatıyor olabilir. Sezon boyunca harcanan para 3 milyon lirayı geçiyor çünkü. Gerçekten titiz bir yönetim vardı, futbolcu kadromuz özenle seçildi ve 26 futbolcumuz vardı 16-17 tanesi Ankara doğumlulardan seçildi. Geri kalan futbolcularımız tecrübeli isimlerdi. Futbolcu benzinli arabaya benziyor, maddiyata bakıyor. Darıca maçında 6 tane gol kaçırdık, farklı bitebilirdi ve 1-0 kaybettik. Atamayınca atıyorlar ve o takım lider. Play-off hedefinden önce başka şeyler yoluna koyulmalı, makas dar ve kapanabilir farklar. Yeni gelen yönetimin kendi tasarrufları mutlaka olacaktır. Kongre sürecinden sonra bugün istifa ettim. Devam etme yönünde düşünceleri vardı ama ben yeni yönetimin önünü açmak istedim. Tekrar ihtiyaç olursa biz Altındağ'ın neferiyiz, çocuğuyuz görev alırız. Herhangi bir tepki değil istifam. Yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum." açıklamaları yaptı.